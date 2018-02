Juhtkiri: hõissa, käes on vastlad!

Vastlapäev on täna. Vähemalt nii on kirjas kalendris ning selle tärmini on aluseks võtnud enamik inimesi. Maa- ja taarausulisi ühendav Maavalla Koda juhib aga tähelepanu sellele, et lähtudes eestlaste rahvakombestikust, oleks liugu- ehk vastlapäeva tänavu õigem tähistada nädal hiljem, 20. veebruaril.