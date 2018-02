Kadrina hakkab vallavanemat otsima

Valimisliidu Puhas Kadrina esindaja Risto Murumägi ütles, et juhtimiskriisi ületamiseks on oluline kaasata valla arengusse kõik volikogus esindatud osapooled, olenemata nende poliitilisest eelistusest. “Oluline on, kas tahetakse seista Kadrina valla huvide eest,” rõhutas Murumägi.