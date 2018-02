Viru-Nigula valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on nüüdsest 85 protsenti üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast, mis on praegu 1150 eurot kuus. Järgmisel aastal moodustab see 90 protsenti ja magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 100 protsenti üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.