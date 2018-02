Haljala vallavalitsus korraldas kolm päeva kestnud rahvaküsitluse, et uurida, kas Käsmu elanikud on nõus Käsmu Majaka sadama detailplaneeringu kehtestamisega. Küsitlusest selgus, et 66 elanikku pooldab sadama rajamist, 30 on arenduse vastu.