Juhtkiri: hõissa, käes on vastlad!

Tänapäeval ei ole vastlapäevaga seotud nii palju kombeid ja uskumusi, kui neid oli vanarahval, kuid mäest lastakse ikka alla, valmistatakse vurri, süüakse oa- või hernesuppi ning kukleid.

Vastlapäev on täna. Vähemalt nii on kirjas kalendris ning selle tärmini on aluseks võtnud enamik inimesi. Maa- ja taarausulisi ühendav Maavalla Koda juhib aga tähelepanu sellele, et lähtudes eestlaste rahvakombestikust, oleks liugu- ehk vastlapäeva tänavu õigem tähistada nädal hiljem, 20. veebruaril.

Kiriku- ja trükikalendrid loevad vastlapäevaks alati teisipäeva ligikaudu seitse nädalat enne lihavõtteid ehk munapühi. Vanarahvas aga teadis, et liugupäev on umbes seitse nädalat enne munapühi, kuid tingimata noore kuu teisipäeval. Siis on liulaskmisel, juuste lõikamisel ja teistel rituaalidel suurem mõju. Noore kuu teisipäev on aga nädala pärast.

Rahvakalendris on liugupäeva peetud naiste pühaks. Naistetööd, eriti ketramine, olid keelatud. Paelte punumine ja võrgu kudumine olid vastlapäeval aga soovitavad. Paelad pidid siis siledad saama, nii et sobisid kevadel kiigeseppadele kinkida.

Eestlaste vastlakommetest on kõige levinum liulaskmine, millega taotleti head lina- ja kanepikasvu: mida pikem liug, seda pikem lina. Lina on vana ja väga vajalik kultuur nii meil kui ka naaberrahvastel. Sellega seletuvad rohked kombed ja maagilised toimingud, millega on püütud linakasvu mõjutada.

Liumäele on kaasa võetud ka seakonte või isegi poolik seapea, et loomad paremini kasvaksid. Liha ja rasvase toidu söömine vastlapäeval oli üldse tavapärane.