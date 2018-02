Piirkonnapolitseinikud tegutsevad sellest aastast igas vallas.

Rakvere piirkonnavanem Kristi Fuchs täpsustas, et on siiski üks erand. Haljala vald saab oma piirkonnapolitseiniku juulis. Inimene sellele kohale on juba leitud. Seni hoiab Haljala vallal silma peal Viru-Nigula valla piirkonnapolitseinik Konstantin Lepik, keda abistab noorsoopolitseinik Sigrit Hang. Tänapäeval ongi piirkonna- ja noorsoopolitseiniku töö tihedalt seotud, sest probleemid saavad pahatihti alguse kodust ja lastest.