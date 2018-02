Pätsi Sahvris lookles eile järjekord koheva vahukooremütsiga kuklisoovijaist peaaegu et uksest välja.

Mis vastlapäev see ilma kukliteta on? Pätsi Sahvris lookles eile järjekord koheva vahukooremütsiga kuklisoovijaist peaaegu et uksest välja. Kuklid läksid nagu soojad saiad.