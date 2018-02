Osakonnajuhataja doktor Aile Kaasik ütles, et nende poole on pöördunud inimesed, kel viirushaiguste tüsistused.

“Tegemist on küllalt raskete probleemidega patsientidega. Siin on kopsupõletikke, kopsuhaigusi ja bronhiite, mis tulevad tavaliste viiruste foonil. See on tõsine patsientuur, kes vajab tegelemist,” rääkis Kaasik.