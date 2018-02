Krista Lepik: “Elan olümpia ajal eestlastele kaasa”

Samas ütles pikaaegne Tamsalu spordikompleksi juhataja ja kohalik spordiorganisaator Krista Lepik, et ta ei ole tugitoolisportlane, kes vaataks kõike, vaid hoiab end kursis peamiselt nende võistlusaladega, mis põnevad ja südamelähedased, sealhulgas laskesuusatamisega.

Küll tunnistas endine tippsportlane, et talle läheb korda Eesti sportlaste käekäik. Ta tõdes, et medalilootust pole, kuid iga eestlase esinemine on talle oluline sündmus ning kaasaelamist väärt.