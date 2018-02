10. veebruari Virumaa Teatajast sai lugeda Touresti turismimessi kohta, kuidas Lääne-Virumaa messipind seal varju jäi. Tundub, et maakond on väsinud. Kahjuks on püüdlused luua uusi elamusi pakkuvaid traditsioone meie maakonnas üsna kiiresti välja surnud, aga loodan väga, et peagi olukord paraneb.