Juhtkiri: Põhjarannik turismihitiks

Ajal, mil soomlaste siiatung väheneb sel lihtsal põhjusel, et odavam alkohol on Lätis, ja venelasi ei käi veel ka soovitud koguses, oleme hakanud oma pinda turismisihtkohana maha mängima.

Maavalitsuse kadumise järel on vaja kiiresti leida turismi kureeriv asutus või isik, kes siin asjad ritta sätiks.

Äsjasel turismimessil ei paistnud kunagi nii jõuliselt ühe kaabu alla kogunenud Lääne-Virumaa enam teiste maakondade kõrval sugugi hea välja. Pigem oldi ilmetud, loodeti vanale rasvale. Ka Järva oli õnnetu: sealt boksist mindi sama kiirelt mööda kui Järvamaast Tallinna–Tartu maanteel. Mõni teine maakond aga alla ei andnud. Iseäranis äksi täis on Ida-Virumaa, kes nõukanostalgilise šokiturismi ja spaapakkumiste kõrval toob lagedale üha uusi ja uusi võimalusi. Kokku on see seotud loosungiks “Seikluslik Ida-Virumaa”. Isegi Lammasmäe on nende egiidi all.Ida-Viru populariseerimiseks alustati näiteks ürituste sarja, millega meelitatakse enda juurde ekskursioonile Tallinna ja Harjumaa õpilasi.

Rakverel tuleb end määratleda keskaegse linnuse­linnana ja pannagi kogu ümbrus ja kogu linn selles rütmis hingama.

Kaido Höövelson ütles Väike-Maarjas rahvaga kohtudes, et jaapanlasi huvitas Rakveres ainult linnus, mõisad erinesid üksteisest nende silmis sama vähe nagu meie silmis sealsed templid – see tähendab, vahet ei ole.

Järelikult tulebki Rakvere linnal end määratleda keskaegse linnuselinnana ja pannagi kogu ümbrus ja kogu linn selles rütmis hingama. See ei tähenda üksnes koostööd linnavalitsuse ja SA Virumaa Muuseumid vahel, vaid kogu kontseptsiooni ja mõtlemise muutumist. Praegu on selleks hea aeg, sest rahasüst on abiks Pika tänava ja laululava valmis ehitamisel.

Teiseks on välisturistidele ülihuvitav meile nii tavalised mets ja soo ning seda unikaalsust Lahemaal ning mujal ka pakutakse. Just loodusturismile võib Lääne-Virumaa loota. Täna ja homme peetakse Rakveres koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” avaseminari, mille pealkirjaks on “Põhjarannik turismihitiks”.