Eragümnaasium tutvustab noortele põnevaid suunanäitajaid

Teised jälgivad nende tegevust ja pakuvad vastuseid Mustvee kordonis töötava Salu küsimustele. See on omamoodi mäng, mis aitab gümnasistidel luua ettekujutust kriminalistide tööst. Samas õpetab see neid ümbritsevat tähele panema, eristama olulist ebaolulisest, et vajadusel aidata kaasa kasvõi kuriteo toimepanijate tabamisele.