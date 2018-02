Lihakombinaadi streigi kohta levib vastakat infot

Rakvere lihakombinaadi juhtkond ei ole nõus väitega, et streigi tõttu on toodangu maht vähenenud ja tarnetega on tõrkeid.

Eesti Ametiühingute Keskliidu kodulehe streigiblogi teisipäevases postituses on kirjas, et tapamajast tulnud teadete kohaselt on lihakombinaadi tootmismaht vähenenud ning probleeme on õigeaegsete tarnetega. Väidet on kinnitanud mõned toitlustusasutused.