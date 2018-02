Põhjarannik peab muutuma turismihitiks

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht Margit Pärtel rääkis, et mõtet koondada põhjaranniku turismirahvas on heietatud juba päris pikalt ning nüüd on saadud ka rahalist tuge tegeleda kahe ja poole aasta jooksul projektiga “Pealinnast piirilinna”, et tõsta põhjaranniku turismipotentsiaali.