Kolumn: suhtlemise võlu

Seoses oma osaliselt Hunt Kriimsilma elustiiliga puutun kokku väga paljude erinevate inimestega, suhtlemist on palju. Ja mulle see meeldib. Nad kõik on omamoodi huvitavad ja ainulaadsed. Koolituste pealkiri on harilikult sama, aga iga uus grupp on äärmiselt põnev ja vaheldusrikas, enne kohtumist on mõnus ärevus sees. Inimesed eri vanuses, eri tausta, erinevate eludega.