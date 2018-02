Tapa vallavanem Alari Kirt ütles, et haldamiseks konkurssi ei korraldatud ning olemasolevat lepingut pikendati ainult aasta võrra, kuna turu ala on kavas ümber kujundada ning muuta see muusika- ja kunstikooli taguse pargi täienduseks, mis on kauplemisvälisel ajal kõigile avatud. Sinna rajatakse avalik käimla ja mõned statsionaarsed müügikohad.