Kuu aja eest ilmus meie lehes kuulutus, kus naine palus vabandust mehelt, kes oli talle helistanud. Valentinipäeva nädalal on paslik uurida, kas huvitav kuulutus tõi mehele-naisele saatusliku kingitusena kaunid tunded. Kas on puhkenud kahe inimese vahel armastus, ollakse sõbrad või on jäänud hoopis midagi imelist sündimata? Naispool räägib, et lugu sai alguse lehte pandud tutvumiskuulutusest. “Minu vanuses peab juba elukaaslast vaatama. Kes aitaks ja oleks toeks,” ütles 74-aastane proua.