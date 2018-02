Tudengeid kannustab seiklusjanu

Et pääseda projekti, mis kannab nime “Can You Make It?”, tuleb Avotatol esmalt läbida rahvahääletuse eelvoor, sest sellest edukalt väljunud võistkonnad saadetaksegi seiklema. Katria Helena ja Britta-Mai pidasid osalemise ideed alguses lahedaks, aga kahtlesid samas, kas neil ikka jagub julgust säärast teekonda ette võtta ning kas nad saavad hakkama. Kahetised tunded hinge närimas – proovida või mitte –, ütles lõpuks Britta-Mai rahulikuma loomuga sõbrannale, et nad teevad asja ära.