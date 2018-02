Auhinna otsustas žürii anda Vahur Afanasjevile üksmeelselt. “Seda on väga harva juhtunud, et žürii nii üksmeelne on,” lausus Korsten. Tema sõnul on “Serafima ja Bogdan” väga võimas raamat. “Mind kõnetas selle vanatestamentlik paatos, romaani iga peatükk on nagu jutlus, mis algab kirjakohaga piiblist,” lausus Korsten, kel endal teoloogiline haridus.