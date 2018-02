Kaemus: vanajumala rehabiliteerimine

Arenenud maailm on oma ülevoolavas progressijoovastuses jõudnud ähvardavalt lähedale kaine mõistuse seatavale piirile ja kõike traditsioonilist pilke alla seades ei nähta, et valitseb oht laps koos pesuveega välja visata. Umbes sellisele järeldusele jõudnuna otsustas Hardo Pajula rajada Edmund Burke’i Seltsi ning panna aluse ka uuele raamatusarjale, mille esimesse teosesse on koondatud kuulsa poola filosoofi Leszek Kołakowski tosin mõtisklust kristliku religiooni teemal.