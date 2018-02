Peagi võtab Marianna Vaab ise vastu kõne, kus täiskasvanu teatab purjus 13-aastasest. Täpsustavaid küsimusi esitades selgub, et nooruk istub, nutab ega ole adekvaatne. Kuigi otsest ohtu tema elule ei pruugi olla, määratletakse ka see väljakutse kõrgeima ohuastmega väljakutseks, sest pole teada, kui palju on noor alkoholi joonud ja millised võivad olla tagajärjed.