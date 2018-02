Vabariigi aastapäeva nädal toob krõbeda talvekülma

Esmaspäeval ulatub üle Eesti nõrk kõrgrõhuvöönd. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada nõrka lund. Puhub põhjakaaretuul 1-7 m/s. Külma on 6-12 kraadi, kuid pikemate selgimiste korral võib termomeetrinäit langeda kuni 15 külmakraadini. Rannikul tuleb kohati vaid 3 kraadi külma. Päeval on pilves selgimistega ilm. Puhub põhjakaaretuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s. Külma on 3-7 kraadi.

Teisipäeval tugevneb Skandinaavias ja Soomes külm kõrgrõhkkond ning laieneb Eesti poole. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada kerget lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s. Külma on 8-13, paiguti 17, rannikul kohati kuni 5 kraadi. Päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja kohati võib kerget lund sadada. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s. Külma on 4-9 kraadi.

Kolmapäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 9-14, paiguti 18, rannikul kohati kuni 6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 5-10 kraadi.