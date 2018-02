Kiri: Saunaklubi, miks nii okupantlikult?

Eesti vabariigi 99. aastapäeva tähistamisel kõlas sõnavõtus väide, et MTÜ Kadrina Saunaklubi tegevus annab tunnistust kodanikuühiskonna toimimisest. Ma ei tea täpset definitsiooni mõiste “kodanikuühiskond” kohta, kuid minu jaoks on kodanikuühiskonna sümboliks needsamad kaitseliitlased, kes on vabadussõja mälestussamba juures auvalves seisnud. Amatöörpillimehena tean, et on vaja väga palju pilli harjutada riigihümni väärikaks esitamiseks. Tean ka, et Kadrina Saunaklubi inimesed võiksid olla eeskujuks mistahes saunaklubindusega mitteseonduvas valdkonnas. Kiitus MTÜ Kadrina Saunaklubi aadressil väga auväärsel tähtpäeval tekitab palju küsimusi.