Savisaare tapmine aplausi ei too

Paneme otse, mis siin ikka hellitada ja sõnu otsida: kui Edgar Savisaar peaks kohtuprotsessi ajal surema, siis mina ei tea, kuhu peidavad silmad kohtunik, prokurör ja justiitsminister. Justiitsmõrv on kunstipärane termin, aga mõrvata laulva revolutsiooni kangelane ja eesti rahva vabastaja kohtus Eesti vabariigi 100. aastapäeval oleks tegu, mis garanteerib karmavõla. Kui oleksin Eesti president, siis võtaksin väikse mõttepausi, kas nii kõrge riskiga kohtuprotsess on otstarbekas. Savisaare protsess oli poliitiline ettevõtmine, mille eesmärk oli IRL-i positsiooni parandamine poliitturul. Õiguslikud eesmärgid olid teised. Esimene eesmärk on läbi kukkunud ja teine eesmärk on ka läbi kukkunud. Tallinna linnapea on tsaar, võtab külalisi vastu, lubab neile midagi ja külalised lubavad talle midagi ehk nimetame seda viisakuste vahetamiseks.