Repliik: ajalooline repliik

Ma ei oska öelda, kuidas teil, ajaloohuvilised ja mitteajaloohuvilised lugejad, aga mind natuke häirib tõik, et seoses käimasolevate taliolümpiamängudega kaugel Lõuna-Koreas kirjutatakse ja räägitakse peaaegu iga järjekordse võitja puhul, et see võit on ajalooline või et too võitja tegi ajalugu.