Soome lahel Kunda ja Sillamäe sadama piirkonnas on tekkinud jää, mille paksus on umbes 5–7 sentimeetrit ja mis praegu laevaliiklust ei sega. Kui olukord muutub, sõidab Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shippingu jäämurdja Botnica piirkonda jääd murdma. Hetkel on Botnica ootel Paljassaare sadamas.