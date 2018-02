Kodusõda Kadrinas: umbusaldusavaldusi üha tuleb

Terve Vald paneb Petrovitsile süüks, et vallajuhina töötades rikkus too korduvalt Kadrina keskkooli toitlustamiseks mõeldud hankelepingut ning tekitas vallale sellega majanduslikku kahju. Abivallavanemana püüdis Petrovits aga varjata tehtud põhjendamatute soodustuste olemasolu.

Lisaks tõi valimisliit välja mitu punkti, kus vallavanemana töötades ei teinud Erich Petrovits Kadrina valla hallatavate allasutuste majandustegevuse üle järelevalvet ning põhjustas vallale majanduslikku kahju. “Rikkumistes leidub ka omastamise tunnuseid ja korruptsioonivastase seaduse mõistes tehinguid iseendaga,” märkis Terve Valla eestkõneleja Marko Teiva. Erich Petrovits ütles, et esitatud avaldus on sisutühi ning valla arengule see kaasa ei aita. Ta viitas sellele, et kõik dokumendid on alati olnud avalikud.