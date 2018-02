Juhtkiri: lapse huvi huvides

Mõnikord vaadatakse selliseid vanemaid etteheitvalt, justkui rööviksid nad lastelt lapsepõlve. Kuid kui kõik käib vabatahtlikkuse alusel, on vaid kiiduväärt, kui lapsel on võimalik leida see, mis päriselt köidab.

Ning see on väga tore, et võimalusi on rohkesti, tahab siis laps tegeleda idamaiste võitluskunstide, rahva- või muidu tantsu, koorilaulu, jalgpalli, inglise keele või millega iganes. Mõni lapsevanem katsetab võsukesega kõik võimaliku läbi: kui kusagil tundub lapsele meeldivat, siis seal ta jätkab, kui millegi põlgab ära, siis sinnapaika see jääb.

Teine lugu on sellega, et ringid on tavaliselt tasulised, ja see tekitab olukorra, et kui vanem tahab last panna näiteks kolme ringi, siis summa on juba kopsakas, ning kui lapsi on peres mitu, siis veel kopsakam.

Aga tõsi on ka see, et paljude laste jaoks on tehnika- ja teadusalade avastamise rong juba läinud, sest 15-aastases või vanemas on huvi raske tekitada.

Kahtlemata saab teha valikuid ja suunata, kuid mõni erakond, kes vehib tasuta bussitranspordi ja teab millega, võiks ehk toetada rohkem hoopis laste huviharidust.

Kolmas nüanss on see, et huviringide kaalukausid on kallutatud ikka kaunite kunstide kasuks. Viimased on küll väga vajalikud, kuid tööandjad janunevad inseneride ja teiste tehnilise taibuga spetsialistide järele. Kõik saab aga alguse maast madalast.

Õnneks tegutsevad koolide juures teadusteatrid ja robootikaringid, “Rakett 69” on valdkonda kõvasti populariseerinud.

Aga tõsi on ka see, et paljude laste jaoks on tehnika- ja teadusalade avastamise rong juba läinud, sest 15-aastases või vanemas on huvi raske tekitada.