Gripp on eriti ohtlik vanemaealistele.

Kuna Lääne-Virumaal on märgatavalt suurenenud haigestumine grippi, on Rakvere haigla nakkustõrje nõukogu teatel patsientide külastamine ajutiselt keelatud kõikides haigla osakondades, et vältida gripi levikut patsientidele.