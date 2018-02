Kuna Lääne-Virumaal on märgatavalt suurenenud haigestumine grippi, on Rakvere haigla nakkustõrje nõukogu teatel patsientide külastamine ajutiselt keelatud kõikides haigla osakondades, et vältida gripi levikut. Pakkide toomine haigetele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla registratuuri.