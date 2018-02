Läkitus Eesti vabariigi sajanda aastapäeva puhul

Kutsume üles austuses ja tänus meenutama ja meeles pidama Eesti iseseisvusele teed rajanud isikuid, sündmusi ja olukordi, sest minevikku tundmata on tume ka tulevik. Seejuures ei tohi me unustada oma rahva kristlikke juuri, mis ühendavad Eestit kogu Euroopa kultuuriga. “Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust,” on tõdenud Hando Runnel. Sellesse pärandisse kuuluvad eestikeelne piibel ja lauluraamat, rahvakool ja vaimulik ärkamine teerajajana rahvuslikule, rahva teenimisele pühendunud vaimulikud juhid, nagu Eisen, Jannsen, Hurt, Reiman, Kõpp, piiskop Platon ja teised eri uskkondade hingekarjased.