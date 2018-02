Jaguks vaid tööd ja tuleks vabatahtlikke!

Läinud nädalal tähistati Rakvere kogukonnakeskuse esimest sünnipäeva. “Mina soovin, et oleks rohkem tööd!” ütles Maarika Treier pidulauas, kui tuli juttu, mida keskusele uueks aastaks soovida. Maarika ise on üsna usin viltija ja küünalde valaja, ka kangastelgedel kudumine tuleb tal juhendaja abiga välja.

Aasta aega on saanud 15 noort (noorim on 22- ja vanim 54-aastane, keskmine iga jääb 40 kanti, aga kõik nad peavad end noorteks) käia koos Rakvere Kolmainu koguduse pastoraadihoone keldrikorrusel, kus just neile on ruumid kohandatud.