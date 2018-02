Juhtkiri: riik, mida armastame

On nii palju, mida tahaks soovida. Just praegu on õige hetk mõelda sellele, mis on olnud ja mida tahaksime tulemas näha. Virumaa Teataja toimetuses ei ole ükski päev nagu eelmine: leheveergudelt käib läbi must ja valge, rõõm ja kurbus. Tihtilugu pole üht teiseta.

Keset argist virvarri soovib Virumaa Teataja toimetuse pere oma lugejatele eelkõige aega ja hingerahu. Aega tuleb osata võtta. Olla siin ja praegu, sest see on ainus, mis meil on. Eilne on möödas ja homne on vaid unistus.

Soovime, et meie riigi sajandal sünnipäeval lehviks palju sinimustvalgeid: iga asutus ja iga kodu peaks end sel tähtsal päeval trikolooriga ehtima. Meie riigi lipp on ilus ning selle heiskamine näitab, et väärtustame oma riiki.

Soovime, et peaksime meeles oma ajalugu ning annaksime teadmisi sellest edasi järgmistele põlvedele.

Et hoitaks rohkem kokku ning hoolitaks teineteisest, ja seda mitte ainult riigi sajandal sünnipäeval.

Meie auväärses eas riigil ja siin elavatel inimestel peaks jaguma eelkõige mõistust. Et teha õigeid otsuseid ja valikuid, mis mõjutavad meie kõigi tulevikku. Tühja-tähjaga rapsimisele, lolluste äratundmisele ja nende parandamisele kulub kahjuks ebamõistlikult palju aega. Kindlasti pole kunagi liiga palju ka empaatiat – mõistmist ja nõrgemate toetamist.

Soovime, et inimesed oleks õnnelikud, hoitud ja armastatud. Tigedus ja kadedus edasi ei vii. Ajuti näib, justkui oleksime puudutuse puudumise vaevas, läheduse janus.

Seega – rohkem kallistusi! Julgust öelda hästi, teist aidata ja kuulata.