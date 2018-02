Vastulause 20. veebruaril Virumaa Teatajas ilmunud Kulno Voolaidi kirjale “Saunaklubi, miks nii okupantlikult?”

Vastuseks sellele väitele teavitame, et nendesamade auvalves seisvate kaitseliitlaste hulgas on alati olnud ka Kadrina Saunaklubi liikmeid. Teatavasti asub meie vabadussõja mälestussammas Kadrina kalmistul, mille võssakasvanud lõunapoolse müüri Kadrina Saunaklubi mõned aastad tagasi vabatahtliku hoogtööpäeva raames võsast puhastas.

Autor kirjutab: “Kui kurnav ja ennastohverdav on saunaskäimine, kasutades avalikke vahendeid? Teadaolevalt on Kadrina saun rahastatav valla eelarvest ja põhjalik kapitaalremont on tehtud eurotoetuse ja maksumaksja rahaga.” Tsitaadi lõpp.

Vastuseks teatame, et 2017. aastal eraldati Kadrina saunale valla eelarvest 3545 eurot. See raha on mõeldud laste ja pensionäride piletitoetuseks (sooduspileti hind on kaks eurot). Igal pühapäeval külastab Kadrina sauna umbes poolsada last ja pensionäri. Et saun saaks toimida, tehakse palju tööd ära tasuta, ühiskondlikus korras. Mõne aasta tagune sauna renoveerimine toimus tõesti tänu eurorahadele. Selleks aga, et eurorahad materialiseeruksid sellisel kujul, nagu Kadrina saun praegu on, tuli meil enda seast leida vabatahtlik asjaajaja, kes panustas sellesse projekti sadu tunde oma aega. Õnneks leidsime sellise inimese endi seast.

Autor kirjutab: “Kadrina saun toimis nii, et oli võimalik saunas käia järjekorras seismata. Järjekorrad tekkisid siis, kui hakati arvama, et kohalikel valimistel saadud mandaat annab õiguse saunas piiramatult aega veeta.” Tsitaadi lõpp.

Vastuseks sellele väitele peame kurvastusega tõdema, et loo autor ei ole ilmselt viimastel aastatel saunas käinud või on keegi andnud autorile valeinformatsiooni. Ruumipuudust ei ole olnud ka jõuluaegsetel saunakordadel, mil saunaliste arv tavaliselt kahe-kolmekordistub, kuna nn kadunud pojad tavatsevad sel ajal vana kodukohta väisata. Ruumipuuduse probleem lahendatakse siis sõbralikult ühte kappi kahekesi jagades ja saunamuuseumi ruumi pinke ja toole kasutusele võttes.

Autor kirjutab: “Millised on Kadrina Saunaklubi heateod ühiskonnale ja kohalikule kogukonnale?” Tsitaadi lõpp.

Vastame: pakume avalikku saunateenust Kadrinas nüüd juba 17 aastat, tõsi, valla abiga ja ka oma isikliku aja ja vahendite arvelt. Kadrina saunast on kujunenud omamoodi külakeskus. Kadrina Saunaklubi on annetanud Kadrina kiriku orelivilede ja rahvamaja uute toolide hankimiseks. Oleme annetanud Noorsportlaste Fondi. Oleme korraldanud skulptorite kokkutuleku, millest on Kadrina avalikku ruumi jäänud hulk taieseid. Oleme korraldanud rahvarikkaid kontserte ja avalikke üritusi sauna ees, kus on pakutud tasuta head ja paremat. Oleme mitmel aastal järjest hoogtöö korras korrastanud Loobu jõe äärset kallasriba, kuhu on nüüdseks tekkinud terviserada. Projektirahade ja ettevõtjatest toetajate abiga on soetatud Lääne-Virumaa seni esimesed lumekahurid, mille tööle rakendamise järel tekivad Kadrina elanikel unikaalsed võimalused talispordi harrastamiseks. Tänu headele abilistele on nüüd terviseraja juures ka uisuväljak, mida saunaklubilased korras hoiavad.

Autor kirjutab: “Saunaklubi korraldab õllefestivali, mille korraldajateks avalikus sektoris tegutsevad ametnikud ja patroonideks endised maavanemad. Seegi on pigem alkoholipropagandaüritus.” Tsitaadi lõpp.

Vastame: Kadrina Saunaklubi korraldab tänavu 17. märtsil viiendat korda käsitööõllekonkurssi, kus valitakse Eesti parim käsitööõlu. Eelmistel kordadel on üritusel osalenud üle poolesaja hindaja nii meilt kui ka mujalt. Nende hulgas on olnud tõesti nii suursaadikuid kui ka diplomaate. Nimetada seda üritust alkoholipropagandaürituseks on pehmelt öeldes kummaline. Ühtegi avalikus sektoris tegutsevat ametnikku selle ürituse korraldajate seas ei ole. Seda üritust veab pea täielikult saunaklubi president Ülo Kais, kes panustab sinna pea kogu oma vaba aja ja hulga vahendeid, pidades pidevalt läbirääkimisi ja sõites korduvalt läbi pea kõik Eesti väikeõlletööstusettevõtted.

Lõpetuseks küsimus austatud Virumaa Teatajale: kas ajaleheartikkel peab või ei pea sisaldama kontrollitud fakte?

Vihaga, kuid vihata!