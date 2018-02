Kahe miljoni linnast 24 inimesega Palasi külla

Palasi küla on vaikne kena kohake, kus lumehelveste puudutus teeb paiga üksildasemaks ja imelisemaks. Piltpostkaardilikus paigas, kus sinine taevas kõrgub üle koja, hüüatab üheteistaastane perepoeg Sten Magnus üle ilma ja maa: “Eesti on armastus!” Poiss, kes oli Maarjamaalt lahkudes vaid kaheaastane, on mõne kuuga oma ema Krista (36), isa Marguse (33), väikese õe Nora Annabeliga (1,5) ning nooremate vellede Karl Marteni (9) ja Kris Magnariga (7) end kenasti sisse seadnud.