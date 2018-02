Iseseisvusmanifesti loeb ette Rakverest pärit noormees

Priit Põldma ütles, et Eesti iseseisvusmanifesti ettelugemise traditsioon on lühike – see leiab aset alles kolmandat aastat – ning lugema kutsutakse noor inimene lavakoolist. “Eelmistel aastatel lugesid Christopher Rajaveer ja Teele Pärn. Mul on au olla kolmas lugeja,” lausus Põldma.