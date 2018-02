Politsei soovitab pidupäevalistel aega varuda

Politseinikud on 24. veebruaril kõikjal Eestis väljas suuremate jõududega. Kõige suuremad liiklusmuudatused puudutavad Tallinna, kus toimub aastapäevaparaad. „Paraad tuleb vägev ning võib arvata, et rahvast on tavapärasest rohkem,“ ütles politseimajor Marti Magnus. „Aega tuleb varuda ka maanteedel, kus liigub kaitseväetehnika. Möödasõitudel tuleb olla ettevaatlik, et nendega ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi.“