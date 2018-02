Väikeriigis on igal inimesel eriliselt suur osakaal

See pole sugugi liialdus või pelgalt poeetiline kujund öelda: riik – see oleme meie! Mina, sina, tema – igaüks meist, kes me oleme Eesti vabariigi kodanikud. Riik ongi inimeste ühistegevus. Riik on ühistegevuse korraldamiseks, olgu selleks kultuur, majandus, sotsiaalteenused, riigikaitse või muu. Ilma ühtekuuluvustundeta ja ühistööta ei ole oma riiki.