Aarne Mäe luuletused

Laulev revolutsioon

Tänane Tallinn

Raha on vähe ja elu on kallis – Euroopasse läheb tänane Tallinn.

Juua täis põdrad ja mädand banaanid.

Allilmas laiavad aserbaidžaanid,

turu peal relvad ja roosid on reas,

hambad on varnas ja haavlid on peas.