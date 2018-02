Repliik: sõnadel on jõudu

Kohtasin tänaval tuttavat. “Tervist!”–“Tervist!” Selle sekundi jooksul käis peast läbi mõte, et jah, just tervist on õige soovida, sest kurk pisut kipitas. See oli pelgalt tervitus, aga usun, et sõnadel on mõju, eriti mõttega öeldud sõnadel ja soovidel.