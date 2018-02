Näitleja tõi ilmale esimese sünnipäevabeebi

Vastne isa Elvis Efert rääkis, et lapse sünnitähtajaks oli seatud 23. veebruar, sünniajana läks kirja 24. veebruar kaksteist minutit pärast südaööd. “Emotsioonid on võimsad,” kirjeldas pereisa oma tundeid. Efertite peres kasvab seitsmeaastane tütar Elli, kes on väikese venna võtnud vastu suure armastusega.