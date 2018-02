Tänavu esimest korda presidendi vastuvõtule kutse saanud Läsna rahvamaja juhataja ning Läsna-Loobu aktiivse külakogukonna üks eestvedaja Heli Napp rääkis, et enne uhkele peole minemist pelgas ta vastuvõtuseltskonna prominentsust ja seda, et lihtne külaaktivist seal nurka kössitama jääb, aga midagi sellist ei juhtunud. “Telekast tundub vastuvõtt selline uhke, aga tegelikult on inimesed vabad, lihtsad ja ilusad,” võttis Napp peo lühidalt kokku.