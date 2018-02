Maakonna politsei tähistas riigi juubelit

Eile ennelõunal korraldas maakonna politsei Rakvere Keskväljakul riigi 100. aastapäeva auks piduliku rivistuse, kus jagati tunnustust tublimatele. Rivistust juhtinud näitleja Üllar Saaremäe ütles, et oluline on sõna “usaldus”. Et usaldatakse oma riiki, oma kaitsjaid ja oma korrakaitsjaid.