Maksuamet aitab omavalitsustel hankeid korraldada

MTA maksuauditi üksuse juht Külli Koidumäe rääkis, et uuringute kohaselt on ümbrikupalga maksmise põhjuseks eelkõige hinnakonkurents ning riik suure tellijana saaks siin ise palju ära teha, eelistades hangetes ausalt käituvaid ja makse maksvaid ettevõtjaid. MTA juhtis erilist tähelepanu just ehitushangetele, mis on suuremahulised ja kus tekkiv kahju on suur. Just see on valdkond, kust peaks alustama pakkuja taustale tähelepanu pööramist ning mitte lihtsalt eelistada odavaimat hinda.