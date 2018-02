Kuulus nahkkindamees poksib Lääne-Virumaal

Kümme aastat tagasi elukutselise karjääri alustanud kahemeetrine ja 113 kilo kaaluv nahkkindamees on selle aja jooksul pidanud kokku 27 matši, millest 25 on lõppenud võidukalt. Viimati tunnistas ta mullu oktoobris Cardiffis peetud kohtumises punktidega Dillian Whyte’i paremust. Bõhovtsevi teenistuslehel on samuti 27 matši, mille hulgas on kümme võitu, 14 kaotust ja kolm viiki.