Autor kirjutab: “Eesti vabariigi 99. aastapäeva tähistamisel Kadrinas vabadussõja mälestussamba juures kõlas sõnavõtus väide, et MTÜ Kadrina Saunaklubi tegevus annab tunnustust kodanikuühiskonna toimimisest. Ma ei tea mõiste “kodanikuühiskond” täpset definitsiooni, kuid minu jaoks on kodanikuühiskonna sümboliks needsamad kaitseliitlased, kes on vabadussõja mälestussamba juures auvalves seisnud.