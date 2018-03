Juhtkiri: külmarõõmud

Praegune krõbe talveilm on eestlastele andnud tagasi usu, et maakera pole siiski lõplikult teistpidi liikuma hakanud: tavaline talv, mida imetleda, on tagasi. Vahepealsed aastad lirtsuvate talvede, ebamääraste aastaaegade ja ühtlase värvitu looduspildiga ning jutud kohutavast kliimakatastroofist panid tõesti kaaluma, kas ongi palava suve ja jäise talvega alatiseks hüvasti jäetud.