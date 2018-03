“Ja iga päevaga karmimaks lähevad,” lisas sadamakapten. Orgmets selgitas, et pakane on tekitanud sadamasse 15–20 sentimeetri paksuse jää ja see pakseneb üha. “Kui tuuled jätkuvad, tekitavad need rüsijää, millest laevad enam läbi ei saa,” sõnas Orgmets.