Rakvere linna tänavaid hooldab AS Raktoom, parke, parklaid, haljasalasid, bussipeatusi ning kergliiklusteid aga ettevõte Rakvere Linnahoolduse OÜ. Mõlemad talihooldajad on leitud hankega ja nendega on sõlmitud vastavad lepingud. Viimastel aastatel on olnud lepingupartnerid samad.