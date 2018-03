Rakvere haigla logopeed Helen Kukk teab, et eduka arengu võti peitub omavahelises suhtlemises.

Öeldakse, et esmalt on vaja laps rääkima õpetada ja siis püüda ta vakka saada. Rakvere haiglas logopeedina töötav Helen Kukk näeb oma igapäevatöös, et kõne areng ei pruugi alati nii iseenesestmõistetavalt sujuda.